Balta dedi, programına son verildi

Habertürk TV'de Özge Uzun'la Uzun Geceler adlı programında balta koleksiyonu yapan konuğuna balata hediye eden Özge Uzun'un programının sona erdiği iddia edildi.



Habertürk TV'nin NTV'den transfer ettiği Özge Uzun Habertürk TV'de haftada dört gün Özge Uzun'la Uzun Geceler adlı programı yapıyordu. Ancak, balta koleksiyonu yapan Cemal Hünal'a program sırasında bir balata hediye edince program günleri bire indirildi.



Şu anda Uzun'un programının yayından kaldırılması gündemde. Bu arada salı geceleri İclal Aydın'ın yaptığı program yayından kaldırılınca pazartesi program yapan Hülya Avşar salı günleri de ekranda olacak.



'Bu konu kanalın tasarufudur'



Medyafaresi'ne açıklama yapan Özge Uzun, Habertürk TV'deki programının yayından kaldırıldığını doğrularken, "Bu konu kanalın tasarufudur. Ancak çok yakın bir dönemde yeni bir formatla yeniden ekranda olacağım" dedi.



Yeni formattaki programı hakkında çok yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını belirten Uzun, söz konusu projesi hakkında bilgi vermekten kaçındı.

