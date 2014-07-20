Balotelli'nin 'Aslan' mesajı taraftarı heyecanlandırdı

Milan'ın yıldız oyuncusu Mario Balottelli, Instagram hesabından paylaştığı aslan fotoğrafıyla Galatasaraylı taraftarda "takıma tansfer mi olacak" heyecenı yarattı. Ayrıca bugün İngiltere'den gelen haberler de sarı kırmızılıların bu heyecanını ikiye katladı.

Arsenal vazgeçti

Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Balotelli transferinden vazgeçti.



İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Arsenal, Milan ile görüşmelere başlamıştı. Mario Balotelli'ye yıllık 10 milyon euro ücret ödemeyi kabul eden Arsenal yönetimi, Milan'ın talep ettiği 35 milyon Euroluk bonservisi fazla buldu ve şimdilik transferi askıya aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın yeni patronu Cesare Prandelli'nin İtalya Milli Takımı'ndan öğrencisi Balotelli'nin Florya'da buluşmasına engel olacak başka bir takım kalmadı.

Balotelli'nin şu anki kulübü Milan'ın genç oyuncuyu satmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Aslan fotoğrafı paylaştı, Galatasaraylılar heyecanlandı

Prandelli'nin Galatasaray'a gelmesiyle yıldız oyuncunun adı sarı kırmızılı camia ile anılmaya başlanmıştı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Prandelli'nin İtalya Milli Takımı'ndan oyuncusu olan Balotelli'nin Galatasaray'a transferi için sorulan bir soruya "Bireysel sorulara girmeyeceğim, burda kulübe saygı gösteriyoruz ve zaten üzerine konuşulmuş bir konu" şeklinde açıklama yapmıştı.

Yıldız oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına " Orman kuralları. Aslan orman'ın kralıdır, güzel hayvan onu seviyorum" şeklinde bir yorum yaptı.



Sarı kırmızılı taraftarlar Balotelli'nin fotoğrafının altına " Gel Galatasaray'ın 'Aslan Kral'ı ol" şeklinde yorum yaptılar.



İşte Balotelli'nin Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraf: