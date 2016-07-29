T24 LogoT24 Logo
Spor

Balotelli'den Beşiktaş'ı üzecek karar

Mario Balotelli'nin Türkiye'deki olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübün teklifi reddetti

29 Temmuz 2016 23:22

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin, Beşiktaş'ın teklifini 'Türkiye'deki siyasi durum' nedeniyle reddettiği iddia edildi

Mario Gomez'in takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışına giren Beşiktaş'ın gündemindeki isimler arasında yer alan Mario Balotelli, siyah-beyazlı kulüpten gelen teklif hakkındaki kararını verdi.

CNN ve La Gazetta dello Sport gibi dünyaca ünlü yayın kuruluşlarının muhabirliğini yapan İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Balotelli'nin Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettiğini duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mario Balotelli'yi istediklerini açıklamıştı.

 

ETİKETLER

mario balotellibeşiktaştransferfikret orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24