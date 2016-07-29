Balotelli'den Beşiktaş'ı üzecek karar

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin, Beşiktaş'ın teklifini 'Türkiye'deki siyasi durum' nedeniyle reddettiği iddia edildi
Mario Gomez'in takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışına giren Beşiktaş'ın gündemindeki isimler arasında yer alan Mario Balotelli, siyah-beyazlı kulüpten gelen teklif hakkındaki kararını verdi.
CNN ve La Gazetta dello Sport gibi dünyaca ünlü yayın kuruluşlarının muhabirliğini yapan İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Balotelli'nin Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettiğini duyurdu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mario Balotelli'yi istediklerini açıklamıştı.