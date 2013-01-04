Balotelli sonunda Mancini'yi çıldırttı

Futbolundan çok sansasyonel olaylarla gündeme gelen Manchester City'nin yaramaz çocuğu Mario Balotelli teknik direktör Roberto Mancini'yi sonunda çıldırttı.

İkili, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Kupası'nda Watford ile oynanacak 3. tur maçının hazırlıkları sırasında tartıştı.

İtalyan teknik adam Mancini, vatandaşı Balotelli'nin, takım arkadaşına sert bir müdahalede bulunması üzerine Balotelli'ye bağırdı ve antrenman önlüğünden tutarak kendisine doğru çekti.

İkili arasındaki gerginliğin ilerlemesi, oyuncular ve teknik ekibin araya girmesiyle önlendi.

Balotelli'nin, yaşananlar sonrası takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Mancini, geçen günlerde yaşadıkları tüm sorunlara rağmen Balotelli'yi ara transfer döneminde takımda tutmak istediklerini söylemişti.