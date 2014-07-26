Balotelli hat-trick yaptı: Uyanın! Aslan sezonu, korku yok, kaçmak yok

Galatasaray'ın rüyası İtalya Milli Takımı ve Milan oyuncusu Mario Balotelli, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da üçüncü kez aslan fotoğrafı kullandı ve "Uyanın Aslan sezonu. Korku yok, kaçmak yok" ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftarların bu transfer döneminde en çok sordukları soru "Balotelli gelecek mi?" oldu.

Bu soruya şimdilik kesin bir yanıt verilemese de yıldız futbolcudan dün gelen mesajlar büyük heyecana neden oldu.

Daha önce instagram hesabında aslan fotoğrafı paylaşan Milan'ın golcüsü dün aynı şeyi yine yaptı.

Fotomaç'ın haberine göre, aslan fotoğrafının üzerine "Uyanın, Aslan sezonu" yazan İtalyan golcü, daha sonra da "Benim gibi tüm aslanlara... Bu bizim sezonumuz. Korku yok, kaçmak yok" ifadesini kullandı.

Bu sözler Galatasaraylı taraftarları coşturmakta gecikmedi.

G.Saray ikinci sırada

Heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü futbolcuya "Galatasaray'a gel artık" şeklinde çağrıda bulundu.

Diğer yandan Milan'ın yeni hocası İnzaghi'nin Balotelli'yle ilgili sıcak mesajlar vermesine rağmen aslında bu futbolcuyu takımda istemediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ise ünlü bir bahis firması, Balotelli'nin hangi takıma transfer olacağına ilişkin bahis açmış ve ilk sırada Arsenal'a ikinci sırada ise G.Saray'a şans vermişti.

İtalyan medyasında konuyla ilgili çıkan son haberlerde ise "Galatasaray ile Milan'ın Balotelli için prensipte anlaştığı ileri sürülmüştü.