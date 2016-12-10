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Spor

Balotelli gözünü 'Altın Top'a dikti

Nice forması giyen Mario Balotelli, İtalya'ya dönerse Milan'da oynamak istediğini dile getirdi

10 Aralık 2016 16:19

Futbolu kadar özel yaşamıyla da gündem olan İtalyan golcü Mario Balotelli, bu sezon Altın Top'u ödülünü Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak kazanabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili La Gazzetta Dello Sport'a açıklamalar yapan Balotelli, "Şu anda Messi ile Ronaldo'yla aynı seviyede oyuncu olmadığını söylerken, "Eğer sakatlıklardan uzak iyi bir sezon geçirebilirsem ve futboluma konsantre olabilirsem, Altın Top'u kazanırım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. 

Geçen sezon ise Milan'a kiralık giden golcü isim, taraftarı olduğu takımda da sadece bir gol attı. Balotelli buna karşın İtalya'ya dönmesi durumunda Milan'da oynamak istediğini söyledi.

Inter'de oynadığı zamanda da her zaman Milan taraftarı olduğunu kaydeden Balotelli, "Asla, asla dememek lazım. Ancak Inter çok karışık. Yine de İtalya'ya dönersem, bu takım Milan olur. Şimdi burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum ve daha sonra neler olacağını göreceğiz" açıklamalarını yaptı. 

Bu sezon kiralık gittiği Nice'de attığı gollerle yeniden gündeme gelen ve takımının Fransa'daki sürpriz liderliğinde pay sahibi olan Balotelli, Liverpool'a büyük umutlarla gitmiş; ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. 

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