-BALONLAR JAPON VE TÜRK BAYRAKLARIYLA UÇTU NEVŞEHİR (A.A) - 27.03.2011 - Kapadokya'da balonlar, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami sonrası yaşanan acıların paylaşılması amacıyla uçtu. Gökyüzündeki balonlardan üzerinde İngilizce Japonca ve Türkçe yazılı ''Acınız acımızdır'' yazılı dev afiş açıldı. Peri bacaları ve balon turları ile dikkat çeken turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde faaliyet gösteren Uluer Havacılık Şirketi bünyesindeki Anatolian Balloons'a ait balonlara binen her turiste Japon ve Türk bayrakları dağıttı. Balonlar kalkışa hazırlanırken Japon Milli Marşı çalındı. Pilotların telsizlerinden, İngilizce, Japonca ve Türkçe olarak ''Tüm Japon müşterilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acınız, acımızdır'' anonsları yapıldı. Havalanan bir balondan 25 metre uzunluğunda, üzerine İngilizce, Japonca ve Türkçe ''Acınız, acımızdır'' yazılı dev afiş açılarak Kapadokya semalarında gezdirildi. Uluer Group Genel Müdürü Mahmut Uluer, turun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya turizmcileri olarak tüm Japonlara ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Mahmut Uluer, ''Dünyaya onurlu insan olma ve vatan sevgisi dersi veren dost ve kardeş Japonya'nın, acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz'' dedi. Balona binen Japon turistler ise ''Çok üzgünüz ama Kapadokya'da bizi Japon bayrakları ile karşılamaları ve balonlarla bize destek olmaya çalışmaları az da olsa acılarımızı unutturarak bizi sevindirdi'' diye konuştular. Japon turistler, Türkçe olarak ''Biz Türkiye'yi çok seviyoruz'' ifadelerini kullandılar. Balonlar, bölgede yaklaşık 2 saat boyunca Türk ve Japon bayraklarıyla, Japonlara ''Geçmiş olsun'' mesajları veren afişlerle ve turistlerin ellerindeki Türk ve Japon bayraklarıyla tur yaptı. Balon turları öncesi ve sonrası Avrupalı turistler de ellerinde Japon ve Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.