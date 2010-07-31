Sanatçı Tülay Aktaş'ın balmumundan yapılmış, Anadolu insanının yaşamı temalı 210 eserden oluşan Balmumu Heykel Müzesi açıldı.

Kaleiçi'nde bulunan tarihi Karatay Medresesi'nde açılan 'Güzel Anadolu' adlı Balmumu Heykel Müzesi'nin açılışını Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen yaptı.

Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Tacim Alpaslan ve konuklarla birlikte müzeyi gezen Başkan Evcilmen, sanatçı Tülay Aktaş'tan da bilgi aldı.

Antalya'nın artık sadece turizm değil aynı zamanda bir sanat kenti olma yolunda da önemli adımlar attığına dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Evcilmen, "Alışılagelmişin dışında bir sergi ve müzeyi ziyarete açtık. Kentin kültür-sanat yaşamına katkı sağlayacak etkinliklere desteğe hazırız" dedi.