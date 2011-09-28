-Bal: MHP yeni anayasa görüşmelerine hazır ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, kamuoyuna sunulan anayasa taslaklarını mukayeseli olarak incelediklerini, bilim adamlarının görüşleri ve partilerinin alt komisyonlarında yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, ''MHP, anayasa görüşmelerine hazırdır'' dedi. Anayasa çalışmaları kapsamında MHP ve AK Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat görüştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Bal, yeni anayasa konusunda toplumda çok ciddi bir beklenti olduğunu söyledi. 12 Haziran seçimine katılan siyasi partilerin anayasa değişikliği konusunda seçmene taahhütte bulunduklarını anımsatan Bal, MHP'nin de bu partilerden biri olduğunu söyledi. AK Parti heyetinin önemli bir adım atıp, önemli bir gelişmeye imza atarak kendilerini ziyaret ettiklerinin altını çizen Bal, ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''MHP, uluslararası alanda anayasa değişiklikleriyle ilgili son 20 yıl içerisinde yapılan anayasa değişikliklerini mukayeseli olarak incelemiştir. MHP, Türkiye'de kamuoyuna sunulan anayasa taslaklarını mukayeseli olarak incelemiştir. Bilim adamlarının görüşleri ve partimizin alt komisyonlarında yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir ve MHP anayasa görüşmelerine hazırdır. MHP, bu görüşmelerin Meclis zemininde yapılması gerektiğine ve Meclis zemininin de Meclis Başkanı'nın başkanlığında Mecliste bulunan siyasi partilerin eşit sayıda temsil edileceği bir uzlaşma komisyonunda görüşülmesi gerektiğine inanmaktadır. Uzlaşma Komisyonu elbette ki tüm değişiklikleri veya teklifleri incelerken toplumun, bütün sivil toplum örgütlerinin veya anayasa değişikliğinde fikir sahibi, öneri sahibi, teklif sahibi olan herkesin ulaşabileceği kanalları oluşturmalıdır. Yani herkesin saygı duyabileceği, sadakatle bağlılık duygusu hissedebileceği bir anayasaya ulaşabilmemiz, toplumsal mutabakata ulaşabilmemiz için anayasa değişikliği konusunda sözü olan herkesin ulaşabileceği kanalların açık olmasını sağlamalıdır. Uzlaşma Komisyonu ya da TBMM, bu önerilerin, tekliflerin değerlendirilebileceği teknik donanıma haiz bilim adamlarının desteğinden yararlanmalıdır. MHP olarak Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına katılacağız.'' TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in de seçildiği tarihten bugüne kadar iyi niyetle yaptığı çalışmalardan, bilim adamlarıyla yaptığı toplantılardan ve kamuoyuna verdiği mesajın, anayasa yapılması konusunda önemli bir mesafe olduğuna inandıklarını ifade eden Bal, ''Sayın Meclis Başkanı'nın bizzat başkanlığında yapılacak uzlaşma komisyonunun, Türkiye'de toplumsal mutabakata ulaşılmasına, herkesin saygı duyacağı ve sadakatle bağlılık hissedeceği bir anayasaya kavuşmamıza etkili olacağını düşünüyorum'' dedi.