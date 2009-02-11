Ballı kaymaklı Türk kahvaltısı istedi

Beyaz, Sevgiler Günü özel programında “Sahil Güvenlik” (Baywatch) dizisiyle tüm dünyada büyük üne kavuşan Carmen Electra’yı ağırlayacak.



Milliyet'in haberine göre; 12 Şubat gecesi ülkemize gelecek olan Electra, kayak yapmak istediğini söyleyince programa 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Uludağ gezisi eklendi. Electra, kaldığı bazı ülkelerdeki otel odalarında az yastık olduğu için bol yastıklı bir yatak talep etti. Ünlü model süt, bal ve kaymaktan oluşan Türk kahvaltısının yanı sıra, “Avrupa ve Amerikan yemekleri istemiyorum. Onları zaten sürekli tüketiyorum” diyerek Türk yemekleri istedi.



