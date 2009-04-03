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Spor

Ballack'ı tokatladı!

Ballack'ı tokatladı, Löw'ün de üzerine yürüdü! Almanya Milli Takımı'nda kavga!

03 Nisan 2009 03:00

Ballack'ı tokatladı, Löw'ün de üzerine yürüdü! Almanya Milli Takımı'nda kavga!

Podolski'den Ballack'a tokat! - VİDEO

Almanya'nın 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Galler ile oynadığı maçta şok bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gelişen bir pozisyonun ardından Lucas Podolski ile Michael Ballack anlaşmazlığa düşünce, iki oyuncu arasında tartışma yaşandı. Saha içerisinde sözlü atışmalarla başlayan olay büyüyünce Podolski, kaptan Ballack'a tokat attı. Diğer oyuncular hemen araya girmeye çalışırken, ikiliyi ayıran isim ise defans oyuncusu Per Mertesacker oldu.

Karşılaşma içinde son derece agresif tavırlar sergileyen Podolski, teknik direktör Joachim Löw tarafından oyundan alınınca, Löw'e de büyük tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcının kendisini oyundan alma kararını doğru bulmayan Podolski, saha kenarında Löw'e sert sözler söyledi.

Almanya Futbol Federasyonu ise, maçta yaşanan olayların ardından Podolski ve Ballack'a ceza verileceğini açıkladı.

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