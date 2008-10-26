T24 LogoT24 Logo
Spor

Ballack özür dileyecek!

Ballack, Joahim Löw'ü açık olarak eleştirmesini "hata" olarak değerlendirdi ve özür dileyeceğini açıkladı. İfadelerinde takımı ön planda tuttuğuna değ

26 Ekim 2008 03:00

Ballack, Joahim Löw'ü açık olarak eleştirmesini "hata" olarak değerlendirdi ve özür dileyeceğini açıkladı. İfadelerinde takımı ön planda tuttuğuna değinen Ballack, sağlık durumu izin veririr vermez Löw ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı


Ballack, Joahim Löw'ü açık olarak eleştirmesini "hata" olarak değerlendirdi ve özür dileyeceğini açıkladı. İfadelerinde takımı ön planda tuttuğuna değinen Ballack, sağlık durumu izin veririr vermez Löw ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

Daha önce, İngiltere'nin FC Chelsea takımında forma giyen Ballack, yaptığı bir açıklamada, Löw'ü, Werder Bremen'de oynayan milli takım arkadaşı Thorsten Frings'i dikkate almadığı için ve takım içinde aldığı kararlardan dolayı eleştirmişti.

Bunun üzerine Löw de Ballack'ın bu eleştirilerini yanıtlayarak, ''Buna karşı sessiz kalamam. Gittiği yol doğru bir yol değil. Hayal kırıklığına uğradım'' dedi.


İlgili haberler

Löw Ballack'a küstü

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24