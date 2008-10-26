Ballack özür dileyecek!

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Löw Ballack'a küstü

Ballack, Joahim Löw'ü açık olarak eleştirmesini "hata" olarak değerlendirdi ve özür dileyeceğini açıkladı. İfadelerinde takımı ön planda tuttuğuna değinen Ballack, sağlık durumu izin veririr vermez Löw ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı.Daha önce, İngiltere'nin FC Chelsea takımında forma giyen Ballack, yaptığı bir açıklamada, Löw'ü, Werder Bremen'de oynayan milli takım arkadaşı Thorsten Frings'i dikkate almadığı için ve takım içinde aldığı kararlardan dolayı eleştirmişti.Bunun üzerine Löw de Ballack'ın bu eleştirilerini yanıtlayarak, ''Buna karşı sessiz kalamam. Gittiği yol doğru bir yol değil. Hayal kırıklığına uğradım'' dedi.