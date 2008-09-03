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Spor

Ballack, Liechtenstein karşısında yok

03 Eylül 2008 03:00


Almanya'nın 2010 Dünya Kupası Elemeleri'ne başlayacağı Liecthenstein maçında kaptan Ballack, forma giyemeyecek. 

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Michael Ballack, bu hafta Liechtenstein karşısında oynayacakları karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Sol ayağından sakatlanan Ballack, Liechtensten karşısında forma giyemeyecek olsa da, Almanya'nın bir sonraki karşılaşmasınnda, yani 10 eylülde Finlandiya karşısında takımdaki yerini alabilecek.

32 yaşındaki oyuncu Chelsea'nin 17 Ağustos'ta Portsmouth'u 4-0 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.

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