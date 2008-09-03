Ballack, Liechtenstein karşısında yok



Almanya'nın 2010 Dünya Kupası Elemeleri'ne başlayacağı Liecthenstein maçında kaptan Ballack, forma giyemeyecek.



Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Michael Ballack, bu hafta Liechtenstein karşısında oynayacakları karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.



Sol ayağından sakatlanan Ballack, Liechtensten karşısında forma giyemeyecek olsa da, Almanya'nın bir sonraki karşılaşmasınnda, yani 10 eylülde Finlandiya karşısında takımdaki yerini alabilecek.



32 yaşındaki oyuncu Chelsea'nin 17 Ağustos'ta Portsmouth'u 4-0 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.



