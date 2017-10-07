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Balkonunda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde inşaat halindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde kullanan ve evin balkonunda komaya giren 24 yaşındaki Hakan C

07 Ekim 2017 09:26

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'nde inşaat halindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde kullanan ve evin balkonunda komaya giren 24 yaşındaki Hakan C., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen sıva ustası 24 yaşındaki Hakan C., inşaat halindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede uyuşturucu madde kullandı. Evin balkonun komaya giren ve yerden kalkamaz hale gelen genci gören çevredeki apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması sebebiyle eve giremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile balkona ulaştı. Ekipler, kilitli olan kapıyı açarak sağlık ekiplerini içeriye çağırdı. Komaya giren Hakan C., ilk müdahale ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. 

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