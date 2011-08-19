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Yaşam

Balkonu "orman" oldu BARTIN (A.A)

19 Ağustos 2011 16:01

-Balkonu "orman" oldu BARTIN (A.A) - 19.08.2011 - Bartın'da görevli doktor, 6. kattaki evinin balkonunda, vinçle çıkarttırdığı 15 süs ve meyve ağacıyla adeta ''mini orman'' oluşturdu. Bartın Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Sefa Karaca, yaklaşık 1 yıl önce taşındığı 6. kattaki evinin 30 metrekarelik balkonunu yeşillendirmeye karar vererek bir fidan satış merkezinden 15 çeşit ağaç satın aldı. Uzunlukları 2 ile 7 metre arasında değişen ağaçların merdivenden ya da asansörden çıkarılması mümkün olmadığından vinç kiralayan Karaca, dev saksı ve toprakları evinin balkonuna yerleştirdi. Çınar, palmiye gibi süs ağaçlarının yanı sıra armut, dut ve erik gibi meyve ağaçlarının  saksıda bakımını üstlenen Karaca'nın minik ormanı, vatandaşların dikkatini çekiyor. Doktor Karaca, balkonunda ağaç yetiştirme fikrinin çocuklarıyla birlikte kentte bulunan bir fidanlığı gezdiği sırada oluştuğunu söyledi. Balkonunun 50 metre yükseklikte bulunmasından ağaçları vinçle çıkarırken bile  zorlandıklarını ifade eden Karaca, şöyle konuştu: ''Aslında hepimizin özü köy ve toprak. Gözümüz yeşile doymuyor. İnsanın gözü dinleniyor. Son derece lüks yerlerde de otursanız binaya, havuzuna doyuyorsunuz ama böyle yeşilliğe ve ağaçlara doyum olmuyor. Bunları çocuk gibi büyütüyorsunuz. Emeğinizin karşılığını size veriyor. Ağaçların binayı serin tutma gibi özelliği de varmış. Bunun yanında suladığınızda çamuru, kuru kaldığında tozu oluyor. Yine ağaçlarla birlikte börtü böcek de oluştu. Bizler onları da doğanın bir parçası olarak kabul ediyoruz. Kuşlar gelmeye başladı. Ağaçlara konan kuşlar balkonumuzu botanik bahçesine dönüştürdü.'' Doktor Karaca, evden taşınması durumunda ağaçları balkonda bırakmayacağını belirterek, ''Amacım 4-5 yıl içinde birkaç dönüm arazi alıp ağaçları oraya taşımak. Ama yine beni zorluk bekliyor. Daha da büyüyecek olan ağaçlar için yine vinç gerekecek. Yeşile saygımızdan dolayı ağaçları kesme gibi bir düşüncemiz de olamaz. Balkonumdaki mini orman bana 4 bin liraya mal oldu'' diye konuştu.

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