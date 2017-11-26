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Balkonlardan evlere giren hırsızlar yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT ve Gölcük'te balkon kapılarını açarak girdikleri 5 evden ziynet eşyası ve para çalan 2 hırsız yakalandı

26 Kasım 2017 19:13

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT ve Gölcük\'te balkon kapılarını açarak girdikleri 5 evden ziynet eşyası ve para çalan 2 hırsız yakalandı.
İzmit ve Gölcük\'te zemin ve 1\'inci katlarda bulunan 5 evin balkon kapılarını açarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği Y.E.K. (23) ve K.K.\'yı (21) yakaladı. K.K.\'nin çeşitli suçlardan 33 suç kaydının, Y.E.K.\'nin ise 4 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. 2 zanlı, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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