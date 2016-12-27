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Yaşam

'Balkondan düşerek ölen manken' davasında erkek arkadaşın avuç izi incelenecek

Ölümünden 3 yıl sonra savcılık, genç mankenin balkondan atıldığı kanaatine vardı

27 Aralık 2016 12:11

Antalya'da bir deri mağazasında mankenlik yapan Burcu Çağlayan 24 Temmuz 2010'da sevgilisi İbrahim Tokgöz'ün Fener Mahallesi'nde 5'inci kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcının talebi doğrultusunda tutuklanan Tokgöz'ün avuç içi izinin alınmasına karar verildi. Murat Ergüç'ün daire kapısındaki avuç içi izinin Tokgöz'e mi yoksa Burcu Çağlayan'a mı ait olduğu belirlenecek.

Çağlayan'ın otopsisinde 0.74 promil Alkol tespit edilmişti. Tokgöz, Çağlayan'ın kendisini kıskandığı için intihar ettiğini ileri sürmüş ve serbest bırakılmıştı.

Ölümünden 3 yıl sonra savcılık, genç mankenin balkondan atıldığı kanaatine varınca Tokgöz hakkında 'kasten adam öldürme', üst kattaki dairede kalan arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı. Sabah'ın haberine göre, yakalama kararı çıkarılan Tokgöz 16 Aralık 2016'da duruşmaya katıldı ve olay gecesi alkol aldıklarını belirterek, genç kızın intihar ettiğini anlattı. Tokgöz sonra üst katta oturan arkadaşının yanına gittiğini ve durumu anlattığını söyledi. Savcının talebi doğrultusunda tutuklanan Tokgöz'ün avuç içi izinin alınmasına karar verildi. Ergüç'ün daire kapısındaki avuç içi izinin Tokgöz'e mi yoksa Burcu Çağlayan'a mı ait olduğu belirlenecek.

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Antalyaderi mağazasıBurcu Çağlayanİbrahim TokgözFener MahallesiMurat Ergüç

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