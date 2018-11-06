Balkondan düşerek ölen kadın olayında gizem çözüldü

Yalova’da, 5 katlı bir binanın 4’üncü katından birbirine düğümlediği çarşaflara tutunarak inmeye çalışırken düşüp hayatını kaybeden Didem Kiriş’in tartıştığı ailesi tarafından uyuşturucu almaması için odaya kilitlendiği iddia edildi.

Yalova'da çarşafla alt kata inmeye çalışırken düşüp hayatını kaybeden Didem Kiriş'in, annesi tarafından uyuşturucu almaması için odaya kilitlendiği ileri sürüldü.



Bekar olan ve annesiyle birlikte yaşayan Didem Kiriş, iddiaya göre uzun süredir alkol bağımlısıydı. Son zamanlarda ise uyuşturucu kullanmaya başlayan Kiriş, önceki gece de uyuşturucu almak için evden çıkmak istedi. Sabah’ın haberine göre; annesi de buna engel olmak için, Kiriş'i odaya kilitledi. Didem Kiriş ise birbirine bağladığı çarşaflarla, alt kata inmek isterken attığı düğüm çözülünce, beton zemine çakılarak yaşamını yitirdi.