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Balkondan düşerek ölen emniyet müdürü toprağa verildi ANKARA (A.A)

02 Ocak 2012 17:21

-Balkondan düşerek ölen emniyet müdürü toprağa verildi ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Ankara'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Plan ve Destek Daire Başkanı Ahmet Türker, törenle toprağa verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Ahmet Türker'in eşi Aysel Türker, çocukları ve yakınları ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ile emniyet personeli katıldı. Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu polisin omuzlarında tören alanına getirilen Türker için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra, öz geçmişi okunan Türker'in cenazesi, Karşıyaka Camisi'ne götürüldü. Türker'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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