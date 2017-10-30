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Balkondan düşen demirci öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'da bir binanın 4'üncü kat balkonuna takılacak demir korkulukları yukarı çekmek isterken düşen demirci 26 yaşındaki Ömer Er, yaşamını yitirdi

30 Ekim 2017 20:36

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'da bir binanın 4\'üncü kat balkonuna takılacak demir korkulukları yukarı çekmek isterken düşen demirci 26 yaşındaki Ömer Er, yaşamını yitirdi.
Olay, Çerkezköy ilçesindeki Hacı Fahri Zümbül Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4\'üncü katında meydana geldi. Dairenin balkonuna demir parmaklık takmak için çıkan Er, parmaklıkları halatla yukarı çekerken, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Er, olay yerine çağırılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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