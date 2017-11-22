Balkondan düşen 20 yaşındaki genç öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Yunak ilçesinde Gürkan Gülsever (20), ikinci kattaki evlerinin balkon demirinin kırılması sonucu yola düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunak\'a bağlı Kurtuşağı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Gürkan Gülsever, işyerinin üstünde, ikinci katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Gülsever\'in yaslandığı demir korkuluklar kırılınca, genç yola düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Yunak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gürkan Gülsever, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülsever\'in gelecek ay askere gideceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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