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Balkondan attığı çamaşır makinesi otomobilin üstüne düştü!

Meydana gelen olayda kimse yaralanmadı

08 Ocak 2017 21:47

İzmir'in Gaziemir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu  öne sürülen kişinin 3. kattaki evinin balkonundan attığı çamaşır makinesi, park  halindeki otomobilin üzerine düştü.

Milliyet'te yer alan habere göre; psikolojik  sorunları olduğu iddia edilen E.Y, henüz belirlenemeyen nedenle evindeki eşyaları  sokağa atmaya başladı. E.Y'nin balkondan attığı çamaşır makinesi park halindeki bir aracın  üzerine düştü.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçta hasar oluştu. Çamaşır makinesini otomobilin üzerinde gören yoldan geçen vatandaşlar  şaşkınlığını gizleyemedi.

Otomobilinin üzerinde çamaşır makinesi olduğunu gören Cevat O, polise  haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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