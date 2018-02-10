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Balkondan atlayan 8 aylık hamile kadın ve bebeği öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da iddiaya göre eşiyle tartıştığı ileri sürülen 8 aylık hamile Fatma P

10 Şubat 2018 19:23

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da iddiaya göre eşiyle tartıştığı ileri sürülen 8 aylık hamile Fatma P. (20) oturduğu evin balkonundan atladı. Hastanede müdahale edilen kadın ve bebeği yaşamını yitirdi.
Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle adı öğrenilmeyen eşiyle tartışan Fatma P., oturduğu evin 3\'üncü katındaki balkondan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan kadın ve karnındaki 8 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Bozova ilçesine götürüldü.

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