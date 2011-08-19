T24 LogoT24 Logo
Dünya

Balkonda boa yılanı STOCKHOLM (A.A)

19 Ağustos 2011 16:04

-Balkonda boa yılanı STOCKHOLM (A.A) - 19.08.2011 - İsveç'in Karlstad kentinde bir kadın, gece yarısı oturduğu dairenin balkon kapısını kapatmak isterken 3 metre uzunluğundaki bir boa yılanı ile karşılaştı. İsveç televizyonu SVT'nin haberine göre, yaz geceleri balkon kapısını genelde açık bırakan İngrid Wassberg adlı kadın, yağmurun başlaması üzerine saldalyelerdeki minderleri içeri almak için balkona çıktı.  Bu sırada balkonda yerde bir şey fark ettiğini anlatan Wassberg, ''İlk gördüğümde yılan olduğunu anlayamadım. Ama daha dikkatli baktığımda balkonumda bir boa yılanı yattığını gördüm. Ben normalde havalar iyi olduğu gecelerde balkonda otururum. Bu gece hava iyi olsaydı ben yine burada oturacaktım ve yılan geldiğinde belki de benim ayaklarımı ağzına alacaktı'' diye konuştu. Yerde yatanın bir boa yılanı olduğunu anlayınca hemen balkon kapısını kapattığını söyleyen İngrid Wessberg, '''Bir süre sonra tekrar bakarken belki gitmiştir diye düşündüm, fakat hala orada yattığını fark ettim. Sonra bu olayı anlattığımda bana kimsenin inanmayacağını düşündüm ve yılanın fotoğraflarını çektim. Daha sonra da polis çağırdım'' dedi.         Olay yerine gelen 4 polisin iki saatlik uğraştan sonra 3 metre uzunluğundaki boa yılanını balkondan alıp hayvanların bulunduğu bir mekanda sergiledikleri açıklandı, ancak yılanın nereden geldiği anlaşılamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24