-Balkonda boa yılanı STOCKHOLM (A.A) - 19.08.2011 - İsveç'in Karlstad kentinde bir kadın, gece yarısı oturduğu dairenin balkon kapısını kapatmak isterken 3 metre uzunluğundaki bir boa yılanı ile karşılaştı. İsveç televizyonu SVT'nin haberine göre, yaz geceleri balkon kapısını genelde açık bırakan İngrid Wassberg adlı kadın, yağmurun başlaması üzerine saldalyelerdeki minderleri içeri almak için balkona çıktı. Bu sırada balkonda yerde bir şey fark ettiğini anlatan Wassberg, ''İlk gördüğümde yılan olduğunu anlayamadım. Ama daha dikkatli baktığımda balkonumda bir boa yılanı yattığını gördüm. Ben normalde havalar iyi olduğu gecelerde balkonda otururum. Bu gece hava iyi olsaydı ben yine burada oturacaktım ve yılan geldiğinde belki de benim ayaklarımı ağzına alacaktı'' diye konuştu. Yerde yatanın bir boa yılanı olduğunu anlayınca hemen balkon kapısını kapattığını söyleyen İngrid Wessberg, '''Bir süre sonra tekrar bakarken belki gitmiştir diye düşündüm, fakat hala orada yattığını fark ettim. Sonra bu olayı anlattığımda bana kimsenin inanmayacağını düşündüm ve yılanın fotoğraflarını çektim. Daha sonra da polis çağırdım'' dedi. Olay yerine gelen 4 polisin iki saatlik uğraştan sonra 3 metre uzunluğundaki boa yılanını balkondan alıp hayvanların bulunduğu bir mekanda sergiledikleri açıklandı, ancak yılanın nereden geldiği anlaşılamadı.