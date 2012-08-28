Balkonda asılı bulunan köpeğe otopsi yapılacak!

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde dün bir sitenin 5'inci katındaki balkonunda boğazından zincirle asılı bulunan köpeğe, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacak

Köpeğin sahipleri olan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri A.Ş. (20) ve M.K. (21) bugün öğleden sonra polis merkezine gelerek ifade verdiler. Köpeklerinin mamasını ve suyunu bıraktıktan sonra arkadaşlarına emanet ederek İzmir ’e ailelerinin yanına gittiklerini söyleyen gençler şunları anlattı:

"Biz hayvanı 6 ay önce Osmangazi Belediyesi HAyvan Barınağı’ndan aldık. Balkonda besliyorduk. Geçenlerde İzmir ’de yaşayan ailemizin yanına gittik. Gitmeden önce yiyeceğini ve suyunu balkona koyduğumuz köpeğe bakması için Bursa’da oturan bir arkadaşımızı görevlendirdik. O hayvanı odaları kirletmemesi için balkonda bağlamış. Sonrada olanlar oldu. Biz sınava girmek için evimize gelince olayı tesadüfen komşulardan öğrendik. Çok üzüldük. Hatta bugün girmemiz gereken önemli bir sınava katılamadık."

İfadeleri alındıktan sonra kendilerine Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü Maddesi uyarınca 250 TL para cezası kesilen üniversiteli gençler polis merkezinden ayrıldı.

Köpeğe otopsi yapılacak

Bu arada evin balkonunda asılı olarak bulunan köpeğe, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Otopsinin Nilüfer Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğ’nde geçrekleştirileceğini söyleyen yetkililer, hayvanın balkondan düşmesi sonucu boğularak mı, yoksa işkence yapıldıktan sonra mı öldürüldüğünün belirleneceğini açıkladılar.(dha)