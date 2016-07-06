Balkon çöktü; 1 ölü 6 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ahşap evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre olay, gece saatlerinde Cide'ye bağlı Karakadı Köyü'nde meydana geldi. Köydeki ahşap evin ikinci katında oturan Kar ailesi ile misafirlerinin bulunduğu balkon bir anda çöktü. Balkonda bulunan Halime Kar (75), Fatma Kar (39), Recep Kar (42), Leyla Kar 40), Derya Kar (30), Enes Kar (17) ile evde misafir olarak bulunan Aynur Ecrin (48) yaralandı. Yaralılar komşularının ihbarı üzerine gelen 112 ambulanslarıyla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Yaralılardan Halime Kar müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanede tedavileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.