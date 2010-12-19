Balkız: Aleviler olarak kin tutmuyoruz

T24 - Kahramanmaraş Olayları'nın yıl dönümü dolayısıyla kentte kitlesel basın açıklaması yapıldı. Etkinliği protesto eden ve basın açıklamasının yapıldığı alana girmesi polis tarafından engellenen bir grup ise, Kahramanmaraş Valiliğine yürüdü.





Alevi Bektaşi Federasyonunca, olayların 32. yıl dönümü dolayısıyla Müftülük Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapıldı. Burada konuşma yapan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, Kahramanmaraş'a ''bir yarayı kaşımaya, kin ve nefret duygularını körüklemeye'' gelmediklerini vurguladı.





Olaylardan 32 yıl sonra Kahramanmaraş'ta olduklarını ve hayatını kaybedenleri anmak için geldiklerini ifade eden Balkız, ''Biz bugün buraya bundan 32 yıl önce bu topraklarda hayatlarını kaybetmiş olan canlarımızı anmaya geldik. Aleviler olarak kin tutmuyoruz. Ama incitile incitile incitilecek yerimizin kalmadığının da farkındayız. Bu nedenle örgütleniyoruz'' dedi.





Bu arada, kitlesel basın açıklamasını protesto eden ve alana girmek isteyen bir grup ise, Vali Mehmet Niyazi Tanılır, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve MHP İl Başkanı Mustafa Pastırmacı'nın da katıldığı ikna çabaları sonucunda meydana açılan Zübeyde Hanım Bulvarı'ndan ayrıldı. Ancak bir süre sonra yeniden bir araya gelen gruptakiler, Valilik girişinde toplandı. Ancak gruptakilerin içeri girmesine polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler ''vali dışarı'', ''valiyi Maraş'ta istemiyoruz'' sloganları attı. Gruptakiler, toplu halde yürüyerek meydana gitmek istediklerini ve meydana girmelerine izin verilmesini istedi.





MHP İl Başkanı Mustafa Pastırmacı, bir polis panzeri üzerine çıkarak gruptakilere, olayların içerisine çekilmek istendiklerini ve bu oyuna gelmemeleri gerektiğini söyledi. Kitlesel basın açıklamasının sona erdiğini ve basın açıklaması yapan kişilerin meydanda olmadığını ifade eden Pastırmacı, gruptakilerden dağılmalarını istedi. Protestocular ise yürüyerek yeniden Müftülük Meydanı'na gitti. Burada bir süre slogan atan ve tekbir getiren grup, daha sonra Atatürk Meydanı'nda toplanarak İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.





Çevre illerden polis takviyesi



Bu arada, kitlesel basın açıklaması dolayısıyla kentte Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Kayseri, Adıyaman, Mersin, Gaziantep, İskenderun, Şanlıurfa ve Sivas'ta görevli bin 500 polisle yoğun güvenlik önlemleri alındı.





Meydana açılan caddeler ve sokaklar barikatlarla kapatıldı, katılımcılar 5 ayrı kontrol noktasında üzerleri aranarak meydana alındı. Meydanın çevresindeki apartmanların balkonlarında keskin nişancı polisler görevlendirildi.





Kitlesel basın açıklamasına Kahramanmaraş ve diğer illerden katılım oldu.





Etkinliğe Kahramanmaraş dışından katılanlar, basın açıklamasının ardından otobüslerle kentten ayrıldı.