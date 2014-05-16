Balkanlar'ı sel aldı



Günlerden beri ara vermeksizin devam eden şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Olağanüstü halin ilan edildiği Sırbistan'da selden dolayı 3 kişi yaşamını yitirdi. Sırbistan'ın batı ve güneybatısında 600 kişi evlerinden tahliye edildi. Aralarında başkent Belgrad'ın da bulunduğu 18 kentte okullarda eğitime ara verildi.

Belgrad'ı Karadağ'a bağlayan karayolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karabağ ve Niş demiryolu hattında seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Felaket bölgesine ordu birlikleri sevk edildi. Sırbistan, Avrupa Birliği ve Rusya'dan yardım talebinde bulundu.

Şiddetli yağış ve selin etkili olduğu Bosna Hersek'te de doğal afet durumu ilan edildi. Bosna Hersek Federal Meteoroloji Merkezi, son 120 yılın en şiddetli yağışının görüldüğünü açıkladı. Saraybosna, Zenica, Bijeljina ve Tuzla'da yüzlerce ev sular altında kaldı. Saraybosna'da yaklaşık 3 bin 500 konuta elektrik verilemezken ülke genelinde ulaşım felaketten olumsuz etkilendi.