-BALKANLAR'DA ''BİNBİR GECE'' RÜZGARI SARAYBOSNA (A.A) - 17.09.2010 - Sırbistan'da yaz başında gösterime giren ve büyük ilgi toplayan ''Binbir Gece'' dizisi, yeni sezonda Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'da da izleyiciyle buluştu. Bosna-Hersek'te ''Binbir Gece''yi gösteren Hayat TV ile ''Gümüş'' dizisini yayınlayan OBN kanalı, reyting mücadelesi veriyor. Türk izleyicisini ekranlara bağlayan dizilerden biri olan ''Binbir Gece'', yaklaşık 4 ay önce Sırbistan'daki Fox televizyonunda yayınlanmasıyla birlikte büyük bir beğeni topladı. Diziye olan bu ilgi, Sırbistan'ın komşuları Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'daki televizyon yapımcılarını harekete geçirdi. Dizi, Hırvatistan'ın en çok izlenen özel kanalı RTL'de 22 Ağustosta izleyiciyle buluştu. RTL kanalı, diziyi, ''Kesinlikle size keyifli dakikalar yaşatacak, bugüne kadar izlediklerinizden bambaşka bir dizi'' sloganıyla izleyicisine tanıtıyor. Hafta içi 20.00'de yayınlanan dizi, izleyicinin büyük beğenisini kazandı. RTL kanalı, ''Binbir Gece'' dizisiyle ülkede reyting rekorları kırıyor. Hırvatistan'ın başta Dubrovnik olmak üzere Dalmaçya kıyılarındaki tatil beldelerine gelen Türk turistlerle, Hırvatlar arasında en çok ''Binbir Gece'' dizisi konuşulmaya başlandı. Türk turistler, özellikle diziyle ilgili Hırvatların meraklı soruları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini kaydetti. Dubrovnik'teki Hırvat restoran ve otel işletmecileri, ''Binbir Gece''yi izlemekten büyük keyif aldıklarını ve dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'i ülkelerinde ağırlamak istediklerini belirttiler. -BOSNA'DA REYTİNG MÜCADELESİ- Türkiye'ye duydukları sevgiyi her yerde gösteren Bosnalılar da yeni yayın dönemine Türk dizileri izlemenin keyfiyle girdi. Bosna-Hersek'in en çok izlenen özel televizyon kanallarından ''Hayat TV'', ''Binbir Gece'' dizisini bu ay başından itibaren hafta içi hergün akşam saatlerinde yayınlıyor. Dizinin seyirciyle buluşmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Hayat TV, izleyicinin yoğun ilgi göstermesi nedeniyle ülke genelinde reyting rekorları kırıyor. Dizinin yayınlandığı saatte Hayat TV'nin diğer kanallara göre üç kat fazla reyting aldığı belirtildi. Hayat TV ile rekabet halindeki OBN kanalı da bu hafta içinde ''Binbir Gece''nin yayınlandığı saatte başrollerini Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı ''Gümüş'' dizisiyle izleyicinin karşısına çıktı. OBN kanalı yetkilileri, ''Gümüş'' dizisinin de Bosna halkının büyük beğenisini kazanacağına ve kısa sürede reyting rekorunun kendilerinde olacağına inandıklarını kaydetti. Bosna-Hersekli izleyiciler, ''Binbir Gece'' dizisinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in canlandırdıkları ''Şehrazat'' ve ''Onur''un aşk hikayesini büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirtti.