-Balkanlar da "Sibirya Soğukları"nın etkisinde SARAYBOSNA/BELGRAD (A.A) - 01.02.2012 - Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'da ''Sibirya soğukları'' etkisini sürdürüyor. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, ülkede etkili olan soğuk hava nedeniyle son bir hafta içinde 4 kişinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle Sırbistan'ın güney, batı ve orta kısmında yer alan 14 belediyede de olağanüstü durum ilan edildiği öğrenildi. Sırbistan'ın Sancak bölgesinin Syeniça kenti meteoroloji istasyonu yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en düşük hava sıcaklığının Syeniça kentinde eksi 32, bölgede yer alan Peşter Yaylası'nda ise eksi 36 derece ölçüldüğünü kaydettiler. Bu arada, Sırbistan Meteoroloji Kurumu, soğuk hava dalgasının devam ettiği ve ülkedeki hava sıcaklığının eksi 8 ile eksi 26 derece arasında olacağı, Peşter yaylasında ise eksi 30 dereceden daha soğuk olacağını kaydedildi. Eskiden ''Yugoslavya'nın Sibiryası'' olarak da adlandırılan Peşter Yaylası'nda bulunan ''Karayukiçe Bunarı'' köyünde tarihin en düşük sıcaklığı 1952 yılında eksi 38.4 derece, 2006'da ise eksi 39 derece olarak ölçülmüştü. Bölgede etkili olan aşırı soğuklar, Bosna-Hersek'te de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkent Saraybosna yakınında bulunan İgman Dağı'nda gece en düşük hava sıcaklığı eksi 31, ülkenin doğusunda yer alan Sokolac kentinde ise eksi 27 derece olarak ölçüldü. Hırvatistan'ın Kostaynica, Knin ve Karlovac kentlerinde de etkili olan soğuklar ve rüzgar nedeniyle, bazı yolların ağır araç trafiğine kapandığı ifade edildi. Hırvatistan ile Bosna-Hersek arasındaki İzaçiç sınır geçişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinden itibaren ağır araçların geçişine kapatıldı. Karadağ'ın kuzeyinde yer alan Rojaye kentinde ise etkiili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildiği, 10 köy yolunun ise ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.