T24 LogoT24 Logo
Spor

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı!

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; üç altın, beş gümüş, iki bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanırken, üç de Türkiye rekoru kırıldı

18 Şubat 2018 01:27

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye; üç altın, beş gümüş, iki bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanırken, üç de Türkiye rekoru kırıldı. Ayrıca Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Şampiyonası için barajı geçmeyi başardı.
EMRE ZAFER BARAJI GEÇTİ
Erkekler 60 metreyi kazanan Emre Zafer Barnes, bu mesafede Türkiye\'nin ilk Balkan Salon Şampiyonu olurken hem Türkiye rekorunu kırdı, hem de Dünya Salon Şampiyonası için barajı geçti. Emre Zafer seçmede 6.70, finalde ise 6.62 koşarak şampiyonluğu alırken, 6.63\'lük Dünya Salon Şampiyonası barajını aşmayı başardı. Milli atlet, bu dereceyle kendisine ait Türkiye rekorunu 0.02 aşağı çekmeyi başardı.
Kadınlar 60 metre mücadelesinde ise Mizgin Ay, 7.38\'lik yeni U20 Türkiye rekoruyla mutlu sona ulaştı. Ay, hem seçmede hem de finalde aynı dereceyi koşarken, büyüklerde ilk kez Balkan Şampiyonu olma mutluluğunu yaşadı. Ay\'ın yarış öncesindeki en iyi derecesi 7.51\'di.
BATUHAN\'DAN SÜPER DÖNÜŞ
Günün en çok konuşulan altınına ise Batuhan Eruygun imza attı. 60 metre engellide Balkan Şampiyonluğunu kazanan Eruygun, 7.91\'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak adını zirveye yazdırdı. Eruygun, 2012\'de üçüncü olduğu Balkan salon arenasına tam altı yıl sonra şampiyon olarak döndü.
400 metrede Yavuz Can 47.59\'luk derecesiyle ikinci olurken, Özlem Kaya ve Levent Ateş de 1500 metrede adlarını kürsünün ikinci basamağına yazdırdılar. 4x400 metrede Türkiye takımları, hem erkeklerde hem de kadınlarda Romanya\'nın ardından gümüş madalyaya ulaştılar.
Yarışmalarda bronz madalya kazanan Türk atletler ise Aslı Arık ile Buse Arıkazan\'dı. Arık 800 metrede, Arıkazan ise sırıkla atlamada üçüncü olma başarısı gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ercan ATAANKARA DHA TürkiyeBalkan Salon AtletizmTürkiye;TürkiyeAyrıca Emre Zafer Barnes Dünya SalonEMRE ZAFER BARAJI GEÇTİ ErkeklerEmre Zafer BarnesBalkan SalonDünya SalonEmre ZaferMilliKadınlarMizgin AyU20 Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24