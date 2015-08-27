Balkan liderleri sığınmacı akınını görüşüyor



Balkan ülkelerinin AB ile yakınlaşma sürecini görüşmek üzere planlanan zirvede sığınmacı akınının öne çıkması bekleniyor.

Zirveye Arnavutluk, Bosna, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan liderleri katılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de toplantıda hazır bulunacak. Merkel, Almanya-Avusturya Ticaret Odası'nın kuruluşunun 60'ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir törende konuşacak.

Avusturya'dan Atina'ya eleştiri

Zirvede ev sahibi Avusturya'nın sığınmacı akınını düzenleme amacıyla 5 maddeden oluşan bir program açıklaması bekleniyor. Programın AB ülkeleri için ortak sığınmacı politikası öngördüğü belirtildi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Atina'yı eleştirdi. Kurz, "Yunanistan sığınmacılara 'geçin, devam edin' demeyi bırakmadığı sürece Avusturya, Almanya ve İsveç'e gelen sığınmacı sayısı artmaya devam edecek, uzun vadede sorunla baş edemeyeceğiz" dedi.

'Türkiye'ye ek yardım planlanıyor'

Alman basınına yansıyan iddialara göre, sığınmacıların kimliklerinin belirlenmesi ve barındırılması işlemlerinde kullanılmak üzere Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye 8 milyon euro yardım sağlanacak.