Balkan güzergâhı kapanıyor



Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı AB - Türkiye Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, sığınmacıların kullandığı Balkan güzergâhının tamamen kapatılacağı belirtiliyor. Sığınmacı akınını durdurmak için radikal önlemler almaya hazırlanan Avrupalılar, yasadışı geçişlere artık izin vermek istemiyor.

Bu güzergâh üzerindeki ülkeler ise bir süre önce sığınmacı geçişini engellemeye başlamıştı. Makedonya, Yunanistan'dan her gün az sayıdaki sığınmacının geçişine izin verirken, bu da Yunanistan sınırında yığılmalara yol açmıştı. Makedonya - Yunanistan sınırındaki en önemli sınır kapısı İdomeni'de haftalardır büyük bir insani dram yaşanıyor.

"Yunanistan'da kalmalılar"

Alman televizyon kanalı ARD'de Pazar akşamı katıldığı bir programda Balkan güzergâhının kapatılmasını savunan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Yunanistan - Makedonya sınırında bekleyen sığınmacıların Yunanistan'da da iltica hakkını kullanabileceğini ifade etti. Yunanistan'da kişi başına Avusturya'dan daha az mülteci düştüğünü söyleyen Kurz, Yunanistan'ın ayrıca yakında Avrupa Birliği'nden yüklü bir yardım alacağını da dile getirdi.

Ülkelerin tek tek sınırlarını kapatmasıyla dünyadaki göç sorununa çözüm bulunamayacağını savunan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da bunun domino etkisine yol açabileceği uyarısında bulundu. Sığınmacıların Avrupalılar arasında dağıtılması gerektiğini ifade eden Maas, insanların kaçış nedenleri ile de mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Kararlar hayata geçirilmeli"

Hafta sonu Bild am Sonntag gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Türkiye ile yapılacak zirveye ilişkin olarak daha önce alınan AB kararlarının hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

"Bu güçlüklerin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" diyen Merkel, Türkiye'ye aktarılacak 3 milyar euronun AB'nin dış sınırlarının korunması ve Yunanistan'a yardım amaçlı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 10 bin kişi bekliyor

AB, Avrupa'da iltica hakkı olmayan sığınmacıların Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye geri gönderilmesini planlıyor. Yunanistan-Makedonya sınırında 10 bin kişinin beklediği tahmin ediliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir sözcüsü sınırda bir insani krizin yaşandığını belirterek Avrupalı politikacılara çözüm bulunması için çağrıda bulundu. AB'nin Yunanistan'a da 700 milyon euro yardım edeceği açıklanmıştı.