Balinanın atası karada doğurmuş

Pakistanlı paleontologlar, balinanın atasına ait fosil kalıntılarını buldu. 47,5 milyon yıllık iskeletin karnındaki yavru balina iskeletinin duruşu, karada doğuran memelilerinkiyle aynı. Yani önce başı dışarı çıkacak şekilde duruyor..



Plos One dergisinin haberine göre, günümüzdeki dişli balinaların (Odontoceti) yavrularında önce kuyruk çıkar dışarıya. Araştırma çerçevesinde iki balina atasının fosilleri incelenmiş. Bunlar memelilerin Archaeoceti alt sınıfına dahil bir dişi ve bir erkek balinaya aitti.



Bu alt sınıfa giren hayvanlar dört ayaklıydı ve karada yaşıyor olsalar da aynı zamanda da suda yaşamaya başlamışlardı.



Son genetik incelemeler, günümüzdeki su aygırlarıyla ortak bir ataya sahip olduklarını gösterdi. Bilim insanları fosillerde bulunan küçük dişlerin genç bir dişiye ait olduğunu düşünmüşler önce ama daha sonra gebe bir hayvana ait olduğunu fark etmişler. Balina fetüsünün duruşundan günümüzdeki kara hayvanları gibi önce başıyla dünyaya geldiği anlaşılmış.



Günümüzdeki ispermeçet balinalarının (Physeter macrocephalus) ve yunusların yavruları boğulma tehlikesine karşı kuyruklarıyla dünyaya gelir. Demek ki evrim sürecinde yavruların duruşu değişmiş olmalı.

