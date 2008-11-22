Balinaların 'sır' intiharı

Avustralya'nın Tazmanya adasında 64 balina intihar etti. Dev memelilerin neden böyle davrandıkları ise hala bir sır.



Milli park ve vahşi hayat yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Tazmanya kıyılarına 64 balinanın vurduğunu, ancak 13'ünün hayatta olduğunu belirtti.



Yetkililer, hayatta kalan balinaların kurtarılması için yarın çalışma başlatılacağını kaydetti.



Balinalar, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kıyılarında zaman zaman intihara kalkışıyor, ancak vahşi hayat yetkilileri bu dev memelilerin neden böyle davrandıklarını çözebilmiş değil.



