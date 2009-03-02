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Çevre

Balinaları kurtarma seferberliği

Avustralya'nın güney sahiline dün akşam saatlerinde yine onlarca balina ve yunus vurdu.

02 Mart 2009 02:00

Avustralya'nın güney sahiline dün akşam saatlerinde yine onlarca balina ve yunus vurdu. Kurtarma ekipleri ve gönüllülerin hayvanların çoğunu kurtardığı bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 194 pilot balina ve 12 kadar yunus, dün akşam saatlerinde Tasmania eyaletindeki King Adasının Naracoopa kıyısında mahsur kaldı.

Tasmania Parklar ve Vahşi Hayat Hizmetleri yetkilisi Chris Arthur, kurtarma çalışmaları başladığında 54 kadar balina ve 7 yunusun hayatta olduğunu belirtti. Yetkili, bugün de 48 hayvanın kurtarma ekipleri ve 100 kadar gönüllü tarafından suya geri döndürüldüğünü kaydetti. Kurtarma çalışmaları sürerken ekipler, ayrıca dev deniz memelileri ve sevimli yunusları ıslak tutmayaçalıştı.

Yetkililer, balinalar ve yunusların birlikte kıyıya vurmasının beklenmedik bir olay olduğunu da bildirdi.

Balinalarla yunusların, Avustralya'nın Tasmania eyaletinde birkaç ay içinde dördüncü kez kıyıya vurduğu bildirildi. Balina ve yunusların genelde göç ettiği dönemlerde meydana gelen bu olaya neyin sebep olduğu bilinmiyor.

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