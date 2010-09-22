T24 LogoT24 Logo
Dünya

BALİNA SÜRÜSÜ KIYIYA VURDU WELLINGTON (A.A)

22 Eylül 2010 12:36

-BALİNA SÜRÜSÜ KIYIYA VURDU WELLINGTON (A.A) - 22.09.2010 - Yeni Zelanda'nın kuzey kıyısına 74 pilot balina vurdu. Bir ay içinde ikinci kez kıyıya balina sürüsünün vurduğu bölgeye ulaşıldığında 25 balinanın telef olduğu görüldü. Kıyıya vuran 49 balinanın hala hayatta olduğu belirtilirken, kıyıdan hemen uzakta da 50 kadar balinanın daha tespit edildiği bildirildi.   Yetkililer, hayatta kalan balinaları en geç yarına kadar yüzdürmeden önce bakımları için mümkün olduğu kadar çok gönüllüye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Bölgedeki gönüllü kuruluş ve kişiler ise balinaların hayatta kalmasını sağlamak için gece kumsalda sabahlamaya hazırlanıyor. Balinaların yeniden yüzdürülmesi için çaba sarf eden gönüllülerin, güçlü dalgalar ve şiddetli rüzgarla mücadele etmesi gerekiyor. Yakınlardaki bir başka kıyıya da geçen ay vuran 58 pilot balinadan sadece 9'u kurtarılarak yeniden yüzdürülebilmişti.    Bilim adamları, balinaların toplu halde kıyıya vurmalarının nedenini henüz tespit edemedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24