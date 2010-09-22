-BALİNA SÜRÜSÜ KIYIYA VURDU WELLINGTON (A.A) - 22.09.2010 - Yeni Zelanda'nın kuzey kıyısına 74 pilot balina vurdu. Bir ay içinde ikinci kez kıyıya balina sürüsünün vurduğu bölgeye ulaşıldığında 25 balinanın telef olduğu görüldü. Kıyıya vuran 49 balinanın hala hayatta olduğu belirtilirken, kıyıdan hemen uzakta da 50 kadar balinanın daha tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, hayatta kalan balinaları en geç yarına kadar yüzdürmeden önce bakımları için mümkün olduğu kadar çok gönüllüye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Bölgedeki gönüllü kuruluş ve kişiler ise balinaların hayatta kalmasını sağlamak için gece kumsalda sabahlamaya hazırlanıyor. Balinaların yeniden yüzdürülmesi için çaba sarf eden gönüllülerin, güçlü dalgalar ve şiddetli rüzgarla mücadele etmesi gerekiyor. Yakınlardaki bir başka kıyıya da geçen ay vuran 58 pilot balinadan sadece 9'u kurtarılarak yeniden yüzdürülebilmişti. Bilim adamları, balinaların toplu halde kıyıya vurmalarının nedenini henüz tespit edemedi.