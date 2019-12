-Balıklıgöl'de şafak vakti tirit kuyruğu ŞANLIURFA (A.A) - 01.10.2011 - Şanlıurfa'da, ''Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları'' kapsamında sabah namazından sonra binlerce kişiye tirit dağıtıldı. Tirit ziyafetine katılmak isteyen vatandaşlar, ikramın yapıldığı Balıklıgöl'deki Dergah Cami avlusuna sığmayınca yerleşke içerisinde uzun kuyruk oluşturdu. Henüz güneş doğmadan yatağından kalkarak yerleşkeye gelen birçok vatandaş, burada saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Gönüllü Kuruluşlar Aşevi tarafından hazırlanan tirit yemeği, sabah namazının ardından Dergah Camisi'nin avlusunda dağıtılmaya başladı. Kadınlarında ilgi gösterdiği etkinlikte engelli vatandaşlara da bölgede bulunan polis ekipleri yardımcı oldu. Bu arada 20 bin kişilik hazırlanan ve et suyuna kızartılmış ekmek konularak yapılan yemek için 2 ton et, 10 bin ekmek, yarım ton yoğurt, 250'şer kilo limon ve biber kullanıldığı öğrenildi. Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç de sırada bekleyenlere tirit dağıttı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Güvenç, ''Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları'' kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında 2 ton et kullanılarak 20 bin kişilik yemek hazırlandığını söyledi.