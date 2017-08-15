Balıklıgöl'de molozlar göçüğe neden oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yapılan revizyon çalışması sırasında dökülen molozlar nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük sırasında kimse yaralanmazken ekipler bölgede çalışmalara başladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre alanda çıkartılan molozların yığıldığı çim tabakasının çökmesi sonucu meydana gelen göçük tedirginliğe yol açtı. Göçük nedeniyle Balıklıgöl tünel girişinde küçük çaplı çatlakların oluşmasına neden oldu.

Göçüğün meydana geldiği bölgede incelemede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, plato genelinde 3 aydan bu yana süren çalışmaların asıl amacının bu tür olayların önüne geçmek olduğunu, göçüğün ise su sızıntısından kaynaklandığı belirtti.

Balıklıgöl Platosunda yer alan çarşı bölgesindeki çim sulamasının neden olduğu su sızmalarından dolayı mevcut olan konsolların çürüdüğünü belirten Gencer, şöyle dedi:

"Yıllardır Balıklıgöl tünelinde suyun sızdığını ve bu sızan suyun kaynağının tespit edilemediğini tüm kamuoyu biliyor. Biz bu konu hakkında 2-3 yıldan bu yana bir çalışma yürütüyorduk. En son bu bölgede parke ve zemin çalışması yaparken, bu tünellerde yaşanan su sızıntılarını önlemek için Balıklıgöl genelinde çalışmalar başlattık.



Yaptığımız çalışmalarda Balıklıgöl tünelinin 2-3 metre üzerinde sadece konsol şeklinde bir tablanın olduğunu, bu tablanın da herhangi bir düşey kolonla bağlantısının olmadığını ve bu yüzden yıllardır su birikintisinden dolayı tüm donatıların paslandığını tespit ettik. Çökmenin nedeni de paslanan donatılar ve desteği bulunmayan tablanın alt kısma baskı uygulamasından kaynaklandı. Bu, olay aslında bizim şu anda Balıklıgöl platosunda yaptığımız çalışmanın ne kadar anlamlı ve yerinde olduğunu gösteriyor."

Balıklıgöl tüneli ile ilgili riskli bir alanın olmadığını da belirten Seyfettin Gencer, gerekli tüm tedbirlerin alındığını da dile getirerek, "Teknik heyet olarak alanda detaylı bir inceleme yaptık. Detaylı incelemelerimizi bundan sonra da sürecek. Bu çerçevede yine gerekli tüm tedbirler değerlendirilecek" diye konuştu.

Göçüğün meydana geldiği tünel araç trafiğine kapatıldı.