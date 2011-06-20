Balıklıgöl'de jiletçi kızlar dehşeti

T24 - Şanlıurfa’da, iki genç kız, Balıklıgöl kenarında kollarını jiletleyip, yanlarına kimseyi yaklaştırmadı. Uzun süre ellerinde jiletle etrafa tehditler savurup, kendilerine zarar veren genç kızlar, sağlık ekipleri tarafından ikna edilip tedavi için sağlık ocağına götürüldü.



Olay saat 12.30’da Balıklıgöl’de meydana geldi. Yurtta kaldığı öğrenilen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Yıldız Altundal, soyadı öğrenilemeyen arkadaşı 18 yaşındaki Fatma ile birlikte Balıklıgöl’de bir ağacın altında oturarak, jiletle sol kolunu kesmeye başladı. Sol kolunda derin kesikler açan genç kızı görenler polise haber verdi. Polis gelene kadar çevredekiler, genç kızları ikna etmek için bir süre dil döktü. Kendilerine engel olmak isteyen kişileri yanlarına yaklaştırmayan ve küfürler yağdıran genç kızlar için acil servis ekibi çağrıldı.





FİLM GİBİ İZLEDİLER



Sol kolu kanlar içerisinde kalan Yıldız Altundal, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Balıklıgöl’den güçlükle çıkartılarak, acil servis ekiplerinin gelmesini bir süre yolda bekletildi. Vatandaşların film izler gibi izlediği olayda, elindeki tıraş bıçağıyla kendisini görüntülemeye çalışan yerel kameramana küfür ve hakaretler savuran Fatma isimli genç kız, kameramana saldırdı. Yaşanan bu olay üzerine çevredekiler, "Balıklıgöl tinerci ve jiletçilerin mekanı oldu. Artık buraya gelmekte korkuyoruz" diyerek tepkilerini gösterdi. Sağlık ocağına götürülen Yıldız Altundal tedavi altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.





