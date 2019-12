-Balıklıgöl'de dev iftar sofrası ŞANLIURFA (A.A) - 26.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Şanlıurfa'da 50 bin kişiye verilecek iftarın hazırlıkları tamamlandı. Bir haftadır devam eden hazırlıklar çerçevesinde hazırlanan iftar menüsü için yaklaşık 3 ton et ile 1,5 ton pirinç kullanılacak. Yemeklerin hazırlığını gerçekleştiren Gönüllü Kuruluşlar Aşevi sorumlusu Ali Topal, 25 kişilik bir ekiple bir haftadan bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, dev yemek kazanlarının sabah saatlerinden itibaren kaynamaya başladığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böylesi büyük bir organizasyonu Şanlıurfa'da yapmasından duydukları memnuniyeti anlatan Topal, şunları kaydetti: ''Bir haftadan beri yaklaşık 20-25 kişiyle yaptığımız hazırlıkta yaklaşık 2 ton 800 kilogram et kızartıp, 1,5 ton da pirinç pişirmiş olacağız. Her ihtimale karşı yine 15 bin lahmacun da ek olarak yaptırıyoruz. İftarda pilav, et kavurması, cacık, tatlı, su, ayran, ekmek ve lahmacun dağıtacağız.'' Balıklıgöl'de verilecek iftar için 6 ayrı noktada dağıtım yapılmasını planladıklarını ifade ederek, organizasyonda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildiren Topal, vatandaşların da izdihama neden olmaması konusunda hassas davranmalarını istedi. Şanlıurfa Müftülüğü yetkilileri de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katılacağı iftar programına bölgedeki 15 il ve çok sayıda ilçeden katılım beklediklerini, bir çok kentten organizasyon için otobüsler tahsis edildiğini belirtti.