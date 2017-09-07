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Spor

Balıkesirsporlu taraftarlar 'Come to Balıkesirspor' kampanyası başlattı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- UYUŞMAZLIK Çözüm Kurulu'ndaki  (UÇK) alacak dosyalarını kapatmak için 12 milyon TL ödeyip transfer tahtasını açtıktan sonra Ümraniyespor'dan ayrılan Steve Beleck ve Mahatma Otoo ile Gazişehir Gaziantep FK'dan Cumali Bişi'y

07 Eylül 2017 16:36

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- UYUŞMAZLIK Çözüm Kurulu\'ndaki  (UÇK) alacak dosyalarını kapatmak için 12 milyon TL ödeyip transfer tahtasını açtıktan sonra Ümraniyespor\'dan ayrılan Steve Beleck ve Mahatma Otoo ile Gazişehir Gaziantep FK\'dan Cumali Bişi\'yi renklerine bağlayan Balıkesirspor Baltok yönetimi takviye çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı beyazlıların Beşiktaş\'ta forma şansı bulamayan Aras Özbiliz ve Sedat Şahintürk\'le anlaşma zemini aradığı öğrenildi.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Aras ve Sedat\'la temasa geçerken, taraftarlar da iki futbolcunun transferi için sosyal medyada kampanya başlattı. Bu sezon siyah beyazlı takımın transfer çalışmalarında slogan haline gelen, \"Come to Beşiktaş-Beşiktaş\'a gel\" ifadesini Balıkesirspor\'a uyarlayan kırmızı beyazlı taraftarlar, \"Come to Balıkesirspor\" hashtagi ile iki genç oyuncunun hesaplarına çok sayıda mesaj gönderdi. 

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