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Spor

Balıkesirspor'da Can Cangök iddialı

BALIKESİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Can Cangök, ekibine güvendiğini vurguladı

24 Kasım 2017 17:39

BALIKESİR, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Balıkesirspor Baltok\'un teknik direktörü Can Cangök, ekibine güvendiğini vurguladı. Son 2 haftadan puan çıkaramadıklarını ve moral olarak toparlanmaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, \"İyi konsantre olduğumuzda bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok\" diyerek rakibe gözdağı verdi. Oyuncularının 3 puan alacak güçte olduğunu söyleyen Cangök, \"Eskişehirspor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkardı. Bireysel hataları minimuma indirmeliyiz. Denizli\'ye kazanmak için gideceğiz\" dedi.

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