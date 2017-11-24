Balıkesirspor'da Can Cangök iddialı

BALIKESİR, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Balıkesirspor Baltok\'un teknik direktörü Can Cangök, ekibine güvendiğini vurguladı. Son 2 haftadan puan çıkaramadıklarını ve moral olarak toparlanmaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, \"İyi konsantre olduğumuzda bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok\" diyerek rakibe gözdağı verdi. Oyuncularının 3 puan alacak güçte olduğunu söyleyen Cangök, \"Eskişehirspor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkardı. Bireysel hataları minimuma indirmeliyiz. Denizli\'ye kazanmak için gideceğiz\" dedi.