Balıkesirspor seriyi sürdürmek istiyor

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de üst üste Gaziantepspor\'u 2-0, Boluspor\'u 4-2 ve Adanaspor\'u 4-1 yenip zirve yarışına ortak olan Balıkesirspor Baltok, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor\'u da gözüne kestirdi.

Teknik direktör Can Cangök, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, \"Şartlar ne olursa olsun galip gelen taraf biz olacağız\" dedi. İstanbulspor\'un ligin en istekli takımlarından biri olduğunu vurgulayan Cangök, \"Hedefimiz seriyi sürdürmek ve zirveye doğru tırmanmak. Bu sezon iyi oynadığımız maçların bir çoğunu kaybetmedik. Yine kendi futbolumuzu sahaya yansıtacağız\" dedi.

Defansta zaaf yaşadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, \"Yediğimiz gol sayısı fazla. Bunu mutlaka azaltmalıyız. Kalecimizin degaj yapmasına kızıyorum. Çünkü dönen toplar kalemizde tehlike oluşturuyor. Teknik kapasitesi yüksek bir ekibimiz. Ancak yeterince agresif oynamadığımız için gol yiyoruz. Topa sahip olduğumuzda iyi pas yapıyor ve gole çok yakın oluyoruz. Gol yeme sorunumuzu aştığımız zaman her şey daha iyi olacak\" ifadelerini kullandı. Balıkesirspor\'da kasığından sakatlığı bulunan golcü Abdulkadir\'in durumunun belirsiz olduğu ifade edildi.

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