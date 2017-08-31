T24 LogoT24 Logo
Spor

Balıkesirspor, Mehmet'in performansından memnun

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Balıkesirspor Baltok'un geçen sezon ezeli rakibi Bandırmaspor'dan transfer ettiği Mehmet Boztepe, sezona iyi başladı

31 Ağustos 2017 16:34

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Balıkesirspor Baltok\'un geçen sezon ezeli rakibi Bandırmaspor\'dan transfer ettiği Mehmet Boztepe, sezona iyi başladı. Geçen sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ilk 3 haftada attığı goller ve asistleriyle kırmızı beyazlıları mutlu etti. Hazırlık maçlarında da başarılı bir grafik ortaya koyan Mehmet, ilk haftada 2-2 biten Adana Demirspor müsabakasında 1\'er gol ve asistle oynadı.
İkinci haftada deplasmanda 4-3 kaybedilen Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor mücadelesini de boş geçmeyen deneyimli futbolcu, 1 kez fileleri sarsmayı başarırken, 2-1 kazanılan Altınordu karşılaşmasında da Abdulkadir\'e gol pasını veren isim oldu. Mehmet Boztepe, Balıkesirspor\'un kazandığı 4 puanda büyük pay sahibi oldu.
Öte yandan 3 günlük bayram iznine çıkan Balıkesirspor, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına pazar günü başlayacak. 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun YAMANBALIKESİR DHA TFFLigBalıkesirspor BaltokBandırmasporMehmet BoztepeGeçenHazırlıkMehmetAdana DemirsporBüyükşehir Belediyespor ErzurumsporAltınorduAbdulkadirMehmet Boztepe BalıkesirsporBalıkesirspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24