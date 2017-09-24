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Spor

Balıkesirspor evinde Çaykur Rize ile oynuyor

BALIKESİR, (DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından mali kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle hafta içinde 3 puan silme cezası alan Balıkesirspor Baltok, yarın şampiyonluk mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk edecek

24 Eylül 2017 16:04


BALIKESİR, (DHA)

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından mali kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle hafta içinde 3 puan silme cezası alan Balıkesirspor Baltok, yarın şampiyonluk mücadelesi veren Çaykur Rizespor\'u konuk edecek. Atatürk Stadı\'nda Serkan Çınar\'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00\'da çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 50, 2. kategori 20, manaton 10, kale arkası ve misafir tribünü de 7.5 TL olarak satışa çıktı. 

Teknik Direktör Can Cangök, Çaykur Rizespor\'u taraftarın huzurunda yenerek moral bulacaklarını söyledi. Verilen cezanın herkesi üzdüğünü ancak telafi edecek güçte olduklarını belirten Cangök, \"Rizespor zirve mücadelesi veriyor. Bizim de amacımız bir an önce ilk 6\'nın içine girebilmek. Futbolcularıma güveniyorum. Çaykur Rizespor\'u mağlup edip yeniden camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. 

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