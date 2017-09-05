Balıkesirspor Baltok'ta 'Uyuşmazlık Çözüm Kurulu' telaşı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- FIFA\'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezasını kaldıran Balıkesirspor Baltok yönetimi, takviye yapabilmek için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'ndaki (UÇK) alacak dosyalarını kapatmaya çalışırken, Başkan Remzi Boncuk taraftarlardan biraz daha sabır istedi.

Alacaklı futbolculardan indirim talebinde bulunduklarını, bazılarından olumlu yanıt alırken kimilerinin de zorluk çıkardığını söyleyen Boncuk, \"Görüşmelerimiz sürüyor. Transfer tahtasının açılması için son dakikaya kadar elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Yönetimin transfer yasağının kalkması halinde Slaven Koprivnica\'dan Hırvat Josip Tadic ve Evkur Yeni Malatyaspor\'dan ayrılan Jonathan Ayite ile anlaşılacağı iddia edildi. Bu arada UÇK\'daki dosyaları kapatmak için 10 milyon TL\'ye ihtiyaç olduğu öğrenildi.



