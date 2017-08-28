Balıkesirspor Baltok'ta prim müjdesi

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Altınordu\'yu 2-1 yenip ilk galibiyetini alan Balıkesirspor Baltok\'ta yönetim daha önce 6 bin TL olarak belirlenen galibiyet primine yüzde 50 zam yaptı ve primi 9\'ar bin TL\'ye yükseltti.

Altınordu karşılaşmasının ardından soyunma odasına inerek teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Başkan Remzi Boncuk, takımdan daha büyük başarılar beklediğini vurgularken, bayram öncesi yönetimin bu jesti futbolcuların yüzünü bir kez daha güldürdü.

Altınordu galibiyetinin ardından 1 günlük izin yapan kırmızı-beyazlılar, 10 Eylül\'de oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıklarına hemen başladı. Teknik Direktör Can Cangök bayramda 2 gün izin yapacaklarını belirterek, \"Milli maç arasında eksiklerimizi giderip daha güzel işlere imza atmak istiyoruz. Ankaragücü maçını kayıpsız geçerek çıkışımızı sürdüreceğiz\" dedi.

Balıkesirspor\'da santraforu Abdulkadir, ligdeki suskunluğunu Altınordu maçıyla sonlandırdı. Abdülkadir, 90\'ıncı dakikada Burak\'ın golünün asistini de yaptı.

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