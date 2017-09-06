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Spor

Balıkesirspor Baltok transfer yasağını kaldırdı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- ULUSLARARASI Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezasını geçici olarak kaldıran Balıkesirspor Baltok yönetimi, 12 milyon TL borcu ödeyip, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki (UÇK

06 Eylül 2017 18:56

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- ULUSLARARASI Spor Tahkim Mahkemesi\'ne (CAS) başvurarak FIFA\'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezasını geçici olarak kaldıran Balıkesirspor Baltok yönetimi, 12 milyon TL borcu ödeyip, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'ndaki (UÇK) 18 dosyayı da çözüme kavuşturarak transferin önünü açtı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Uzun zamandan bu yana yapılan çalışmalar sonunda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nda dosyası olan futbolcuların tamamının ödemeleri bugün itibariyle gerçekleştirilerek transferin önündeki pürüzler kaldırılmıştır. 17 futbolcu ve Atiker Konyaspor kulübüne olan yaklaşık 12 milyon TL\'lik borç ödenmiştir\" denildi.
Bu gelişmenin ardından takviye çalışmalarına hız veren kırmızı beyazlıların ilk etapta 3 futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Yönetimin, Ümraniyespor\'dan ayrılan golcü Steve Beleck ve kanat oyuncusu Mahatma Otoo\'nın yanı sıra geçen sezonu Gazişehir Gaziantep\'te geçiren orta saha oyuncusu Cumali Bişi\'yle el sıkıştığı öne sürüldü. Fransız uyruklu Beleck, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor\'da 30 maçta 5 gol attı. Ganalı Otoo, 15 maçta 1 golle oynadı. Beşiktaş altyapısından yetişen Cumali ise, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve Boluspor\'da da görev yaptı. Üç futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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