Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Cangök: "Artık seri galibiyetler almalıyız"

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de üst üste aldığı 2 yenilginin ardından deplasmanda Denizlispor\'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor Baltok, yeniden adını Play-Off hattına yazdırmanın sevincini yaşıyor. Puanını 18\'e çıkararak 10\'uncu sıradan, 6\'ncı basamağa yükselen kırmızı-beyazlılar ilk 6 yarışını bırakmadı. Teknik direktör Can Cangök çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Çok zor bir ligde oynuyoruz. Denizlispor da oldukça güçlü bir takım. Buradan 3 puan çıkarmak zor ama biz başardık. Bu galibiyetle Play-Off potasına irdik. Amacımız sezon sonuna kadar ilk 6\'nın içinde yer alabilmek. Kesinlikle barajın içinden çıkmamalıyız\" dedi.

Kazanmalarına rağmen maçtan çıkarılacak dersler olduğunu da ifade eden teknik direktör Can Cangök, \"Top kayıplarını fazlasıyla yaptık. İlk yarı 2-0 olunca ikinci devrede bekleyerek oynadık. Zaman zaman basit hatalar yaptık. Topu yere indirebilseydik, daha iyi işlere imza atardık. Tüm bu eksiklikleri her geçen hafta yok edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Artık seri galibiyetler almalıyız\" diye konuştu.

Balıkesirspor, bu hafta evinde zirve adaylarından Akın Çorap Giresunspor\'la karşılaşacak.