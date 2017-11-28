T24 LogoT24 Logo
Spor

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Cangök: "Artık seri galibiyetler almalıyız"

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 yenilginin ardından deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor Baltok, yeniden adını Play-Off hattına yazdırmanın sevincini yaşıyor

28 Kasım 2017 14:41

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de üst üste aldığı 2 yenilginin ardından deplasmanda Denizlispor\'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor Baltok, yeniden adını Play-Off hattına yazdırmanın sevincini yaşıyor. Puanını 18\'e çıkararak 10\'uncu sıradan, 6\'ncı basamağa yükselen kırmızı-beyazlılar ilk 6 yarışını bırakmadı. Teknik direktör Can Cangök çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Çok zor bir ligde oynuyoruz. Denizlispor da oldukça güçlü bir takım. Buradan 3 puan çıkarmak zor ama biz başardık. Bu galibiyetle Play-Off potasına irdik. Amacımız sezon sonuna kadar ilk 6\'nın içinde yer alabilmek. Kesinlikle barajın içinden çıkmamalıyız\" dedi. 
Kazanmalarına rağmen maçtan çıkarılacak dersler olduğunu da ifade eden teknik direktör Can Cangök, \"Top kayıplarını fazlasıyla yaptık. İlk yarı 2-0 olunca ikinci devrede bekleyerek oynadık. Zaman zaman basit hatalar yaptık. Topu yere indirebilseydik, daha iyi işlere imza atardık. Tüm bu eksiklikleri her geçen hafta yok edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Artık seri galibiyetler almalıyız\" diye konuştu.
Balıkesirspor, bu hafta evinde zirve adaylarından Akın Çorap Giresunspor\'la karşılaşacak.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilmi DUYARBALIKESİR DHATFFDenizlisporBalıkesirspor BaltokPlayOffPuanınıTeknikCan CangökBuradanBuAmacımızKesinlikleZamanTopuTümOyuncularımıArtıkBalıkesirsporAkınGiresunspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24